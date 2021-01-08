إرجاء جلسة محاكمة نتنياهو بسبب الإغلاق

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، تأجيل مثول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة، المقرر الأسبوع المقبل إلى أجل غير مسمى.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، ظهر اليوم الجمعة، أن المحكمة المركزية في القدس قد أعلنت تأجيل مثول نتنياهو أمام القضاء بسبب الإغلاق المشدد الذي فرضته البلاد، أمس الخميس، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت القناة أن سبب تأجيل مثول نتنياهو إلى أجل غير مسمى تخوفا من انتشار الفيروس بين الحضور، أثناء جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي،

وبالتزامن مع تأجيل الجلسة، سبق أن طلب نتنياهو تأجيلها، فعليا، إلا أن المحكمة المركزية رفضت هذا الطلب، الأسبوع الماضي، وأن الإغلاق العام الذي دخلت فيه البلاد هو السبب الرئيس.

وشددت إسرائيل، اليوم الجمعة، إجراءات العزل العام في محاولة لكبح زيادة حادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وفرضت إسرائيل العزل العام الثالث في الـ27 من شهر ديسمبر/كانون الأول، غير أن كثيرا من الإسرائيليين تجاهلوا قيود التنقل والتباعد الاجتماعي فيما استدعى تشديد الإجراءات، بما يشمل إقامة الشرطة المزيد من الحواجز على الطرق وإغلاق معظم المدارس ومزيد من الأعمال.

وبدأت محاكمة نتنياهو في الـ24 من شهر أيار/مايو الماضي في جلسة حضرها شخصيا، وتم إبلاغه فيها بالتّهم الموجّهة إليه، وهي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكان من المقرر أن يمثل في الـ13 من الشهر الجاري، للرد رسميا على الاتهامات، التي اعتبرها في أيار/مايو "سخيفة".