تلفزيون: أكثر من 200 سيناتور يؤيدون دعوة عزل ترامب

يؤيد أكثر من 200 عضو في الكونغرس الأمريكي الدعوة لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، وفقا لقناة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية، اليوم الجمعة، مسترشدة بحساباتها الخاصة.

واشنطن - سبوتنيك. وذكرت بأن جميع أعضاء الكونغرس هؤلاء تقريبًا إما من الحزب الديموقراطي أو أعضاء مستقلين في الكونغرس. لا يوجد سوى جمهوري واحد في صفوفهم هو آدم كيسنجر من ولاية إلينويس.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، مساء يوم الأربعاء المنصرم، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

في ظل هذه الخلفية، دعا القادة الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى إقالة ترامب أو عزله وفقا لتعديل دستوري بسبب عجز الرئيس.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".