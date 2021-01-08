متحدث: بايدن يركز على موضوع واحد فقط

أعلن متحدث باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، يركز على موضوع واحد فقط، مشيرا إلى أن مساءلة ترامب يتركها للكونغرس والحكومة المختصة.

وقال بيتس في تصريحات نقلتها "رويترز": إن "الرئيس المنتخب بايدن ونائبته هاريس يركزان على واجبهما وهو الاستعداد لتسلم السلطة في العشرين من الشهر الجاري، وسيتركان بنس نائب الرئيس والحكومة والكونغرس للتصرف بالشكل الذي يرونه مناسبا".

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب ، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.