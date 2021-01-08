أردوغان يستقبل الحريري في إسطنبول ويتطرقان لعدة مواضيع إقليمية

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان، سعد الحريري، في إسطنبول اليوم الجمعة.

وأفادت تغريدة على "تويتر" نشرها حساب سعد الحرير"، "جرى خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها".

وأضافت تغريدة ثانية، تطرق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

كما تطرق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين #لبنان و #تركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار #بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان. (٢/٢) — Saad Hariri (@saadhariri) January 8, 2021

ونشر حساب الرئاسة التركية على "تويتر" صورة للرئيسين على طاولة الغداء.

President @RTErdogan received Saad Hariri, who was tasked to form the government in Lebanon. pic.twitter.com/v0umZRr2CY — Turkish Presidency (@trpresidency) January 8, 2021

ووصل الحريري إلى السلطة من جديد بعد أن حصل على عدد كاف من الأصوات في الاستشارات الرسمية ليصبح رئيسا للحكومة لرابع مرة ويحاول تشكيل حكومة جديدة يتعين عليها التعامل مع أزمة مالية غير مسبوقة.

جاء ذلك بعد أن هز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 في مرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم، على أثره قدم حسان دياب، رئيس الحكومة آنذاك، استقالته مع عدد من الوزراء وأعضاء من البرلمان.