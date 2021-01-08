بعد الوفاة الخامسة في "اقتحام الكونغرس".. تنكيس الأعلام الأمريكية فوق الكابيتول

أفادة وكالة "فرانس بريس" بوفاة أحد ضباط شرطة الكابيتول الأمريكية الذين أصيبوا في أحداث الكونغرس، ما يرفع عدد الضحايا إلى 5.

وتم إنزال الأعلام فوق مبنى الكابيتول الأمريكي بعد وفاة ضابط شرطة، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية مدة ولايته دونالد ترامب إلى 5 أشخاص.

وأفادت الأنباء أن "ضابط شرطة الكابيتول الأمريكى، بريان سيكينكا، تعرض لضربة فى رأسه بطفاية حريق يوم الأربعاء بينما كان يواجه مثيرى الشغب الذين احتشدوا فى قاعات الكونغرس".

وذكرت شرطة الكابيتول أن "الضابط الذي دافع عن أرض الكونغرس (البالغ من العمر 42 عاما) عاد إلى مكتبه قبل أن ينهار ويتم نقله إلى المستشفى.

وقالوا هناك إنه توفى متأثرا بجراحه فى وقت متأخر من يوم الخميس.

وفقاً للتقارير، فإن المباحث الفيدرالية ستفتح تحقيقاً في جريمة قتله.

وأمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بإنزال الأعلام فوق مبنى الكابيتول تكريما له.

وقالت في بيان ان "التمرد العنيف والقاتل الذي استهدف مبنى الكابيتول، وعماله، كان مأساة عميقة وصمة عار في تاريخ أمتنا".

وأضافت "إن تضحية الضابط سيكنيكا تذكرنا بواجبنا تجاه من نخدمهم، وحماية بلدنا من جميع التهديدات الخارجية والمحلية".

كما توفي لغاية اليوم أربعة آخرون، جميعهم مرتبطون بالاحتجاجات الأخيرة.

والأربعاء، اقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".