لا تمتلكون الجرأة... ظريف ينتقد من رضخ لدونالد ترامب والآن ينتقده

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الازدواجية التي تحلى بها البعض من الذين رضخوا سابقا لغطرسة الرئيس الأمريكي، المنتهية مدة ولايته دونالد ترامب، والآن يستنكرون خرقه لسيادة القانون.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة: إن أولئك الذين رضخوا لغطرسة ترامب المنتهكة للقوانين على مدى 4 أعوام - لحماية أنفسهم على حساب شعبنا – يستنكرون الآن خرقه لسيادة القانون، لكنهم مع ذلك يسعون لاستخدام إرهابه الاقتصادي كـأداة ضد إيران.

وأضاف "إن كنتم لا تمتلكون الجرأة اللازمة فتحلوا على الأقل ببعد النظر من أجل انفسكم".

Those who succumbed to Trump's lawless bullying for 4 yrs—to protect their skin at OUR people's expense—now condemn his assault on the rule of law.



But still try to use his #EconomicTerrorsm against Iran as “leverage"



If you can't grow a spine, gain foresight—for your own sake. — Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2021

ولقى 5 أشخاص مصرعهم بعد أن اقتحمت حشود من أنصار ترامب، يوم الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس ، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

على إثر ذلك، نشر ظريف تغريدةً، يوم الخميس، على "تويتر"، قال فيها: إن "الرئيس المتمرد الذي يحقد على شعبه، قد قام طيلة الأعوام الأربعة الماضية، بإجراءات أسوأ بكثير ضد شعبنا والآخرين".

A rogue president who sought vengeance against his OWN people has been doing much worse to our people—and others—in the past 4 years.



What's disturbing is that the same man has the UNCHECKED authority to start a nuclear war; a security concern for the entire int'l community. — Javad Zarif (@JZarif) January 7, 2021

وأضاف أن "القضية المثيرة للقلق، هي أن هذا الفرد لديه إذن بلا قيود لشن حرب نووية، ما يشكل خطرا امنيا على المجتمع الدولي بأسره".