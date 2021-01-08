أول تحرك من الكونغرس بعد اقتحام "الكابيتول" من قبل أنصار ترامب

رصدت تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة 8 يناير/كانون الثاني، أول تحرك من الكونغرس الأمريكي، بعد اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن سكان واشنطن لاحظوا صباح اليوم، انتهاء الطواقم الأمنية من إقامة سياج معدني حول مبنى الكابيتول.

ويأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من اقتحام الكونغرس، من قبل أنصار ترامب، والتي أتبعتها أعمال شغب دامية.

وأوضحت الوكالة أن هذا السياج الحديدي بلون أسود، يبلغ ارتفاعه نحو 7 أقدام، أي نحو مترين تقريبا، ويحيط بمبنى الكابيتول بالكامل، بعد الأحداث غير العادية التي شهدها المبنى ونهبه من قبل الموالين لترامب.

ونقلت الوكالة عن صحفي مقيم بالمنطقة رفض الإفضاح عن اسمه: "حقيقة هذا مشهد مؤسف، فنحن كنا قد اعتدنا السير في تلك المنطقة بكل حرية".

وتابع بقوله "لكن حقيقة ما فعله المتظاهرين العنيفين قرار بالإطاحة بالعملية الديمقراطية بالكامل، هذا أسبوع حزين للجميع هنا".

ولقي خمسة أشخاص مصرعهم نتيجة الفوضى التي وقعت يوم الأربعاء، من بينهم امرأة قتلت بالرصاص وضابط شرطة في الكابيتول أعلن عن وفاته متأثراً بجراحه يوم الخميس.

وقال ضابطا شرطة في الكابيتول للوكالة إن السياج المعدني الطويل أقيم كرد مباشر على الفوضى التي حدثت يوم الأربعاء.

وقال وزير الجيش الأمريكي، رايان مكارثي، إن السياج "غير قابل للتغير، سيبقى لمدة 30 يومًا على الأقل".

كان العشرات من قوات الحرس الوطني وضباط شرطة الكابيتول يطوفون حول مجمع الكابيتول، على الرغم من أن المنطقة كانت مهجورة في الغالب باستثناء حفنة من السكان وطواقم الأخبار.

يُعد مبنى الكابيتول أحد أكثر المباني تميزًا في واشنطن، ويشتهر بقبته البيضاء اللامعة التي تعلو قاعة مستديرة كبيرة على الطراز الكلاسيكي الحديث.

وكانت رئيسة مجلس النواب قد أعلنت قبل قليل أنها تحدثت مع مسؤولين عسكريين وموظفين بارزين في البيت الأبيض، لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع ترامب مع القيام بأعمال عدائية أو شن ضربة نووية، بحسب قولها.

وتابعت بقولها "الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة على البلاد من تلك الفترة".

وأردفت بيلوسي قائلة "تحدثت مع المسؤول الأمني، بشأن اتخاذ احتياطات لضمان عدم قيام ترامب بأي أعمال عدائية أو شنه ضربة نووية في الأسبوعين المتبقيين له في البيت الأبيض".

واستمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بقولها "وضع هذا الرئيس المختل في ذلك المنصب قد يكون أمرا منتهى الخطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".

وكان ترامب قد أعلن في سابقة تاريخية عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "لكل من يسأل وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني".

وجاءت تصريحات ترامب، بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مرارا وتكرارا رفضه نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.