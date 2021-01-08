بايدن يصف حكومته بالـ"التاريخية" من حيث عدد النساء والأقليات

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حكومته بأنها تاريخية من حيث عدد النساء والأقليات.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "لقد انتهينا من ترشيح أعضاء لمجلس الوزراء.. هؤلاء هم الرجال والنساء الـ 24 المتميزون الذين سيضعون بلادنا على الطريق الصحيح ويعيدون الثقة في حكومتنا".

ووفقاً له، فإن مجلس الوزراء متنوع مثل أمريكا نفسها.

وأضاف "هذه هي أول حكومة في التاريخ، تتكون بنفس القدر من الرجال والنساء. وهذه هي أول حكومة يكون فيها معظم المشاركين من الأقليات العرقية. وهو يضم أول امرأة - وزيرة الخزانة، وأول أمريكي من أصل أفريقي - في البنتاغون-، وأول مثلي الجنس علنا، وأول أمريكي أصلي يرأس الوزارة".

وصادق الكونغرس الأمريكي رسميا، يوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.