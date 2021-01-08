بايدن: عدم حضور ترامب حفل التنصيب أمر جيد

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الجمعة 8 يناير/كانون الثاني، إن عدم حضور ترامب حفل تنصيبه "أمر جيد".

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة "رويترز": "لا يهمني حاليا ترامب، بل مهتم بالفترة المقبلة التي ستخوضها الإدارة الجديدة، وعدم حضوره حفل التنصيب أمر جيد".

وتطرق بايدن بحديثه عن وقائع اقتحام "الكابيتول"، ومقتل شرطي خلال تلك الاحتجاجات بقوله "المسؤولون عن مقتل الشرطي سيحاسبون".

وعبر الرئيس الأمريكي المنتخب عن تعاطفه مع أسرة أحد أفراد شرطة مبنى الكونغرس (الكابيتول) لقي حتفه متأثرا بإصابات لحقت به خلال اقتحام حشد من أنصار الرئيس دونالد ترامب للمبنى يوم الأربعاء وقال إن المسؤولين عن مقتله سيحاسبون.

وقال بايدن للصحفيين "المسؤولون عن ذلك يجب محاسبتهم.. وسيحاسبون".

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مسؤول في جهة لإنفاذ القانون قوله اليوم الجمعة إن ممثلي الإدعاء الاتحاديين بدأوا تحقيقا في جريمة قتل، بعد أن لقي الشرطي برايان سيكنيك حتفه أمس الخميس في أعقاب وقائع يوم الأربعاء.

وكانت رئيسة مجلس النواب قد أعلنت قبل قليل أنها تحدثت مع مسؤولين عسكريين وموظفين بارزين في البيت الأبيض، لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع ترامب مع القيام بأعمال عدائية أو شن ضربة نووية، بحسب قولها.

وتابعت بقولها "الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة على البلاد من تلك الفترة".

وأردفت بيلوسي قائلة "تحدثت مع المسؤول الأمني، بشأن اتخاذ احتياطات لضمان عدم قيام ترامب بأي أعمال عدائية أو شنه ضربة نووية في الأسبوعين المتبقيين له في البيت الأبيض".

واستمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بقولها "وضع هذا الرئيس المختل في ذلك المنصب قد يكون أمرا منتهى الخطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".

وكان ترامب قد أعلن في سابقة تاريخية عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "لكل من يسأل وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني".

وجاءت تصريحات ترامب، بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مرارا وتكرارا رفضه نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.