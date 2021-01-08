وزير الخارجية الأمريكية يجري لقاء بشأن انتقال منظم للسلطة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أنه التقى، أحد أفراد إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من أجل تأمين انتقال منظم للسلطة.

وغرد بومبيو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "التقيت اليوم مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لمنصب وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، من أجل تسهيل انتقال منظم للسلطة، ولضمان حماية المصالح الأمريكية في الخارج".

وتابع بومبيو في تغريدة أخرى: "كان اجتماعنا مثمرا للغاية، وسنواصل العمل معا بالنيابة عن أمريكا طوال الفترة الانتقالية".

Our meeting was very productive, and we will continue to work together on behalf of America throughout the transition. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 8, 2021

​وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وعد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بالتصرف وفقا لأحكام القانون خلال تسليم السلطة لإدارة جو بايدن الذي فاز بالانتخابات الرئاسية.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، ردا على السؤال المناسب: "سنفعل كل ما يطلبه القانون".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن وزارة الخارجية بدأت عملية الانتقال، بعد أن أقرت إدارة الخدمات العامة بفوز جو بايدن، وفقا لرويترز.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 8 يناير/كانون الثاني، في سابقة تاريخية، عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لكل من يسأل وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني".

وجاءت تصريحات ترامب، بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مرارا وتكرارا رفضه نتيجة الإنتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل 5 أفراد بينهم ضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

​وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ"عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".