بايدن: مساءلة ترامب متروكة للكونغرس وهو شخص لا يصلح لتولي السلطة

تحدث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 8 يناير/كانون الثاني، عن مساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إن مساءلة ترامب متروكة للكونغرس الأمريكي.

وتابع بايدن قائلا "أنا اعتقد منذ فترة طويلة أن دونالد ترامب لا يصلح لتولي السلطة، لكن أمر مساءلته متروك للكونغرس لاتخاذ قرار بشأنه".

وأضاف بايدن "تركيزي منصب الآن على احتواء جائحة كوفيد-19 وضمان تسريع وتيرة برنامج التطعيم ودعم الاقتصاد".

وردا على سؤال حول تشريع يعده الديمقراطيون في مجلس النواب لمساءلة ترامب تمهيدا لعزله بسبب دوره في تأجيج العنف قال الرئيس الأمريكي المنتخب "هذا أمر يعود للمجلس... لكن علينا الاستعداد كي نبدأ عملنا بأسرع وتيرة ممكنة".

وتحدث بايدن كذلك عن قرار ترامب بعدم حضور حفل تنصيبه بقوله: "هذا أمر جيد".

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين "لا يهمني حاليا ترامب، بل مهتم بالفترة المقبلة التي ستخوضها الإدارة الجديدة، وعدم حضوره حفل التنصيب أمر جيد".

وكانت رئيسة مجلس النواب قد أعلنت قبل قليل أنها تحدثت مع مسؤولين عسكريين وموظفين بارزين في البيت الأبيض، لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع ترامب مع القيام بأعمال عدائية أو شن ضربة نووية، بحسب قولها.

وتابعت بقولها "الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة على البلاد من تلك الفترة".

وأردفت بيلوسي قائلة "تحدثت مع المسؤول الأمني، بشأن اتخاذ احتياطات لضمان عدم قيام ترامب بأي أعمال عدائية أو شنه ضربة نووية في الأسبوعين المتبقيين له في البيت الأبيض".

واستمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بقولها "وضع هذا الرئيس المختل في ذلك المنصب قد يكون أمرا منتهى الخطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".

وكان ترامب قد أعلن في سابقة تاريخية عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "لكل من يسأل وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني".

وجاءت تصريحات ترامب، بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مرارا وتكرارا رفضه نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.