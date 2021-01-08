البيت الأبيض: مساءلة ترامب ستزيد من انقسام البلاد

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن مساءلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته ستؤدي زيادة حدة الانقسام في البلاد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري إن مساءلة الرئيس دونالد ترامب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد، بحسب رويترز.

وكانت رئيسة مجلس النواب قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنها تحدثت مع مسؤولين عسكريين وموظفين بارزين في البيت الأبيض، لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع ترامب مع القيام بأعمال عدائية أو شن ضربة نووية، بحسب قولها.

وقالت: "الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة على البلاد من تلك الفترة"، مضيفة "تحدثت مع المسؤول الأمني، بشأن اتخاذ احتياطات لضمان عدم قيام ترامب بأي أعمال عدائية أو شنه ضربة نووية في الأسبوعين المتبقيين له في البيت الأبيض".

وكان ترامب قد أعلن في سابقة تاريخية عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "لكل من يسأل وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني".

وجاءت تصريحات ترامب، بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مرارا وتكرارا رفضه نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.