بيلوسي: أصدرت تعليمات إلى لجنة القواعد في مجلس النواب للاستعداد لمساءلة ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم السبت، إنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد للاستعداد للمضي قدما في مساءلة الرئيس دونالد ترامب ما لم يقدم استقالته بعد أعمال شغب دامية لأنصاره في مبنى الكونغرس.

وقالت بيلوسي في بيان عن اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب "يأمل الأعضاء أن يستقيل الرئيس على الفور... سيحافظ مجلس النواب على كل الخيارات... نواصل مداولاتنا باحترام كبير"، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، قالت بيلوسي إن النواب أمامهم "عدة خيارات" لمساءلة ثانية محتملة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وردا على سؤال عن الجدول الزمني للمضي قدما في مجلس النواب بشأن المساءلة، قالت بيلوسي وهي ديمقراطية للصحفيين "حديثنا مستمر. لدينا عدة خيارات حتى الآن".

وكانت رئيسة مجلس النواب قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنها تحدثت مع مسؤولين عسكريين وموظفين بارزين في البيت الأبيض، لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع ترامب مع القيام بأعمال عدائية أو شن ضربة نووية، بحسب قولها.

وقالت: "الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة على البلاد من تلك الفترة"، مضيفة "تحدثت مع المسؤول الأمني، بشأن اتخاذ احتياطات لضمان عدم قيام ترامب بأي أعمال عدائية أو شنه ضربة نووية في الأسبوعين المتبقيين له في البيت الأبيض".

وكان ترامب قد أعلن في سابقة تاريخية عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن. وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "لكل من يسأل وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني".

وجاءت تصريحات ترامب، بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مرارا وتكرارا رفضه نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.