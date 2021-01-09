نصر الله حول أحداث الكونغرس: عينة بسيطة مما ارتكبه ترامب في سوريا والعراق واليمن

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، ما حصل في واشنطن من اقتاحم لمبنى الكونغرس بأنه يمثل عينة فجة عن الغطرسة الأمريكية.

وقال نصر الله في في كلمة بثتها شاشة قناة المنار مساء الجمعة: "ما شهده الأمريكيون يظهر زيف الديمقراطية الأمريكية وخطورة أن يصل شخص مثل ترامب إلى الرئاسة".

ولفت الأمين العام لحزب الله إلى أن "الله سبحانه حمى العالم على مدى 4 سنوات لأن الزر النووي في يد شخص متكبر ومجنون"، داعيا "أن تمر الأيام القادمة من ولاية ترامب بخير على العالم".

وأضاف نصرالله أن "الحادثة التي حصلت في أمريكا تستحق التوقف عندها وتبين حقيقة ما هو قائم في الولايات المتحدة وحقيقة ادعاءات الديمقراطية".

وتابع: "ما شاهده الأمريكيون والعالم عينة بسيطة مما ارتكبه ترامب في العالم على مدى 4 سنوات في سوريا والعراق واليمن وجريمة اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

​وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ"عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".