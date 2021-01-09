ترامب يعلق على حظر حسابه نهائيا على تويتر

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" التي أغلقت حسابه لن تسكته.

وقال ترامب في تغريدة نشرها على الحساب الحكومي الرسمي وذلك بعد حظر حسابه الشخصي نهائيا: "لا يمكنك إسكاتنا!".

كما شدد على أن: "تويتر غير معني بحرية التعبير".

وأضاف ترامب إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد إيقاف حسابه نهائيا أمس الجمعة خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف بعد اقتحام مئات من أنصاره لمبنى الكونغرس يوم الأربعاء.

من جانبها قامت شركة تويتر بحذف التغريدتين الجديدتين سريعا.

يذكر أن "تويتر" جمد، يوم الأربعاء الماضي، حساب الرئيس الأمريكي على منصته لمدة 12 ساعة، وهدد بغلقه نهائيا إذا واصل انتهاك قواعد الاستخدام المتعلقة بالنزاهة المدنية في إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول.