كيم جونغ أون يعلن جاهزية بلاده للتزود بغواصة نووية

قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم السبت، إن بلاده أكملت خططها للتزود بغواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقال كيم في اجتماع للحزب الحاكم، وفقا بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، إنه "تم الانتهاء من بحث تخطيطي جديد لغوّاصة نوويّة، وهو على وشك الدخول في عمليّة المراجعة النهائيّة".

وطرح كيم سلسلة من الأهداف لتعزيز قوته العسكرية، داعياً إلى تحسين قدرات الضربة الصاروخية على أهداف في مدى 15 ألف كيلومتر وتقليل الأسلحة النووية، من بين أمور أخرى.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن: "الواقع يظهر أننا بحاجة إلى تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون لحظة تردد لردع التهديدات النووية للولايات المتحدة ولإحلال السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية".

وبحسب التقرير فإن: "(كيم) دعا إلى السعي الحثيث لبناء طاقة نووية من أجل سلامة شعبنا، ومصير ثورتنا وبقاء البلاد وتنميتها بالاعتماد على الذات".

وعقد كيم ثلاثة اجتماعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن محادثات نزع السلاح النووي لم تحرز تقدمًا يذكر منذ قمة هانوي في عام 2019 التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق.