تويتر يحظر حساب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق والمحامية سيدني باول

حظرت شركة تويتر، اليوم السبت، حسابي مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، مايكل فلين، وعضوة الفريق القانوني سيدني باول، كجزء من تطهير حسابات الـ"كيو أنون" الأمريكية، بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، من قبل مؤيدي وأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت العشرات من حسابات الـ"كيو أنون" على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تضخمت في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، في الأيام التي سبقت مسيرة مؤيدة لترامب في العاصمة واشنطن، بأمل في أن يتم إلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. حسبما نقلته وكالة الأنباء"أسوشيتد برس" الأمريكية.

NEW: Twitter permanently suspended the accounts of former national security adviser Michael Flynn and President Trump's lawyer Sidney Powell today for breaking the platform's "Coordinated Harmful Activity" policy. https://t.co/GZtLSscpud — Axios (@axios) January 8, 2021

وقالت شركة "تويتر"، في بيان بالبريد الإلكتروني يوم أمس الجمعة: إنه "نظرا لاحتمال تجدد العنف المحيط بهذا النوع من السلوك في الأيام المقبلة، سنعلق بشكل دائم الحسابات المخصصة فقط لمشاركة محتوى QAnon".

وأضافت الشركة: إنه "عندما تحدد أن مجموعة أو حملة ما منخرطة في "نشاط ضار منسق"، فقد تعلق الحسابات التي تجد أنها تشجع هذا السلوك بشكل أساسي".

ووفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، بأن "كيو أنون"هو اعتقاد لا أساس له، نشأ على الإنترنت، يفيد بأن دونالد ترامب كان يقاتل سرا أعداء "الدولة العميقة بالولايات المتحدة الأمريكية" وعصابة من أكلة لحوم البشر الذين يعبدون الشيطان ويديرون حلقة للإتجار بالجنس مع الأطفال.

CONFIRMED: Michael Flynn has been suspended by @twitter. pic.twitter.com/Di7zv4TF85 — Sleeping Giants (@slpng_giants) January 8, 2021

🦀 Sidney Powell was suspended 🦀 pic.twitter.com/SGeIl0IE06 — Coping MAGA (@CopingMAGA) January 9, 2021

​وقد تعرضت شركات وسائل التواصل الاجتماعي، لضغوط مكثفة لقمع خطاب الكراهية بعد هذا الهجوم الأسبوع الماضي. لتقوم شركة "تويتر" بإيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا، يوم أمس الجمعة.

وقالت الشركة في بيان: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وبعدها غرد ترامب من حساب الرئيس الرسمي الذي يتابعه 33.4 مليون، لترد الشركة سريعا بحذف التغريدات وتعليق الحساب أيضا.