فيديو لنائبة بايدن يثير شكوكا وجدلا واسعا

أثار مقطع مصور لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بادين، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق تلقيها لقاح فيروس "كورونا" المستجد.

وشكك الآلاف ممن تابعوا الفيديو في تلقي هاريس للقاح، وزعموا أنها تظاهرت بتعاطيه، وكانت حجتهم هي أن الممرضة المسجلة، باتريشيا كامينغز، لم تستطع إعادة رأس الحقنة لتظهر كأنها أعطتها لهاريس، ما اضطرها لإرجاعها بالضغط على يد الكرسي".

لقطة فيديو تثير الجدل تبين ادعاء نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن حصولها على اللقاح المضاد لفيروس #كورونا #كوفيد19 حيث تبين أن الطبيبة لم تستطع إعادة رأس الحقنة لتظهر كأنها اعطتها للمتلقية للحقنة مما اضطرها لارجاعها بالضغط على يد الكرسي. pic.twitter.com/IOmQ4VZrbk — السويد اليوم STN (@swedentodaynews) January 5, 2021

ولكن بين مقطع مصور نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية الإبرة بوضوح عند الثانيتين 13 و26.

كما توضح صورة التقطها مصور وكالة "فرانس برس" الإبرة أثناء تلقي كامالا هاريس لقاح فيروس "كورونا" المستجد.

© AFP 2020 / ALEX EDELMAN تدير الممرضة المسجلة باتريشيا كامينغز تعطي لقاح فيروس "كورونا" المستجد لكمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في المركز الطبي المتحد في العاصمة الأمريكية واشنطن، 29 ديسمبر/ كانون الأول 2020

أما بالنسبة لمشهد قيام الممرضة كامينغز، وهي تطوي غطاء الحقنة بعد حقن كامالا هاريس، فإن منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام هذا النوع من الإبر المزودة بغطاء بلاستيكي يمتد على طول الإبرة لتغطيتها بعد استعمالها.