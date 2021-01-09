وسائل إعلام: العثور على حطام يعتقد أنها من طائرة "سريويغايا آير" الإندونيسية

أفادت وكالة "أناترا" الاندوندونيسية بالعثور على أجزاء من حطام في مياه جزيرة بولاو سيريبو شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من طائرة "سريويغايا آير" التي انقطع الاتصال بها".