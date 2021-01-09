رئيس وزراء الهند: مستعدون لإنقاذ البشرية من كورونا بلقاحين من صنعنا

أعلن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لحماية البشرية ليس بلقاح واحد مضاد لفيروس "كورونا" المستجد ولكن بلقاحين، وذلك مع استمرار الوباء العالمي في إحداث فوضى في اقتصادات العالم، وإرباك أنظمة الرعاية الصحية العامة.

وقال مودي في الخطاب الافتتاحي لمؤتمر برافاسي بهاراتيا ديفاز الـ16، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز": "في عصر كورونا تعد الهند اليوم من بين الدول التي لديها أقل معدل وفيات وأعلى معدل تعافي في العالم، واليوم الهند مستعدة لحماية البشرية ليس بلقاح واحد مضاد لكورونا، وإنما بلقاحين مكتوب عليهما عبارة "صنع في الهند".

وكانت الحكومة الهندية وافقت قبل أسبوع على استخدام لقاحين للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن اللقاح الأول تقوم شركة "أسترا زينيكا" وجامعة أكسفورد بتطويره، بينما الثاني يتولى تطويره معهد حكومي.

ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام الهندي براكاش جافاديكار قوله إن: لقاح أسترا زينيكا-أكسفورد حصل على الموافقة الجمعة الماضية.

وفيما يتعلق باللقاح الثاني والذي يعرف باسم "كوفاكسين" تتولى تطويره شركة بهارات بيوتيك الهندية، بالتعاون مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية التابع للحكومة.

وتسعى الحكومة الهندية لتطعيم 300 مليون شخص من السكان البالغ عددهم 1.35 مليار خلال 6 أو 8 أشهر، بداية من العام الحالي.