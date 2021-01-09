فقدان الاتصال بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها بدقائق من مطار جاكارتا

وقد أعلنت وسائل إعلام إندونيسة، اليوم السبت، عن فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة الطيران "سريويجايا" بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، تقل 50 شخصا على الأقل وهي من نوع "بوينغ 737-500".
وصرحت وزارة النقل الإندونيسية، بأنها "فقدت الاتصال بطائرة شركة سريويجايا رقم أس جي واي 182 من طراز بوينغ 737-500". وفقا لما نقلته وكالة أنباء "رويترز".
وقالت وزارة النقل: "عمليات البحث والإنقاذ قد بدأت الآن بعد أن فقد الاتصال بالطائرة"، وتابعت: "إن الأمر الآن تحت التحقيق وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات".
🔴 عاجل— Boarding | بوردينج (@BoardingAV) January 9, 2021
فقدان الاتصال بطائرة ركاب إندونيسية من طراز B737-500 التابعة لشركة سريويجايا بعد إقلاعها بـ 4 دقائق من مطار جاكرتا ..#اخبار_الاجواء ✈ pic.twitter.com/mbvWb23WVy
ومن جهة أخرى، قالت وكالة "أناترا" الإندونيسية للأنباء: إنه "عثر على أجزاء حطام في مياه جزيرة بولاو سيريبو شمالي جاكرتا يعتقد أنها من طائرة "سريويجايا آير" التي انقطع الاتصال بها".
Diduga serpihan pesawat Sriwijaya Air pic.twitter.com/VhXiA3o5jF— Joki Bandit (@jokibandit) January 9, 2021
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