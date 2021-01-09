زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تايوان... صورة

قال مكتب الأرصاد الجوية إن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة وقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان يوم السبت، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وأضاف المكتب أن الزلزال، الذي هز المباني في العاصمة لفترة وجيزة، كان على عمق 72.2 كيلومتر (44.9 ميلا).

Taiwan rattled by 5.7 magnitude quake, no immediate reports of damage: Report https://t.co/zzCNJbssIH — Top Most Popular News (@TPM_NEWS) January 9, 2021

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين في بحر الصين الجنوبي وهي عرضة للزلازل. حيث لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في زلزال جنوب تايوان عام 201، ولا يزال بعض التايوانيين يعانون من زلزال بقوة 7.3 درجة أدى إلى مقتل أكثر من 2000 شخص في عام 1999.