عاصفة "فيلومينا" الثلجية تعطل حركة المرور في إسبانيا

ضربت عاصفة ثلجية معظم أنحاء إسبانيا، يوم أمس الجمعة، أدت إلى تعطيل الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري، وحذرت السلطات من أنه من المحتمل أن تسوء حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما توقعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أن العاصمة مدريد وأجزاء أخرى من المناطق الوسطى في البلاد سوف تستمر الثلوج بالتساقط فيها، خلال الـ24 ساعة القادمة مع تحرك عاصفة "فيلومينا" شمالا من مضيق جبل طارق. وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن توب نيوز".

وأدى تساقط الثلوج الخفيف الذي بدأ يوم الخميس، في بعض المناطق بنهاية يوم الجمعة إلى اضطرابات خطيرة على ما يقرب من 400 طريق، وفقا لسلطات النقل الإسبانية، وحث وزير النقل والحركة والبرامج الحضرية، خوسيه لويس أبولوس، الناس على البقاء في منازلهم وتجنب السفر غير الضروري.

ووصف رئيس بلدية مدريد بأن هذه العاصفة هي "أسوأ عاصفة منذ 80 عاما".

Por seguridad, los trabajadores del Aeropuerto AS #Madrid-#Barajas no cesan en las labores de limpieza de pistas para asegurar la recuperación cuando cese el temporal: retiran el cordón de nieve que las quitanieves dejan en los laterales.#BorrascaFilomena

(Hilo) pic.twitter.com/ABOb2GLkpU — Aena (@aena) January 9, 2021

​وأدت عاصفة "فيلومينا" إلى إغلاق المنتزه الرئيسي في المدينة وفرض قيود على أحزمة الطرق السريعة في الضواحي، وتم إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في مطار مدريد الدولي، مما ترك مئات الركاب في المحطات أو داخل الطائرات في انتظار تغير حالة الطقس.

وقالت شركة "AENA" الإسبانية المشغلة للمطار، عبر تغريدة على موقها الرسمي "تويتر" في ساعة متأخرة من يوم الجمعة:

"من أجل الأمن، أوقفت العمليات في مطار أدولفو سواريز مدريد- باراخاس، حتى تتحسن الرؤية، والعمال يحاولون بشكل كبير إخلاء مسار الإقلاع والهبوط".

⚠️Ante la previsión de nieve de las próximas horas y por seguridad, el Aeropuerto AS #Madrid-#Barajas paraliza sus operaciones durante todo el sábado día 9.

🔈Próxima información a las 20:00 horas.

➡️ Consulta con la aerolínea el estado del vuelo y no te dirijas al Aeropuerto. https://t.co/YzJ7va0uhT — Aena (@aena) January 9, 2021

كما تم تعليق خدمة السكك الحديدية بين مدريد والأجزاء الشرقية من البلاد حتى منتصف يوم السبت على الأقل، حيث عانت العديد من خطوط النقل من التأخير أوالإلغاء.

ومن جهتها، دعت السلطات الإسبانية، الجيش إلى المساعدة في إخلاء الطرق، في المدينة التاريخية الإسبانية، توليدو، التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة جنوب مدريد وعاصمة منطقة كاستيلا لامانشا الوسطى، وحظرت أي حركة للمركبات بدون إطارات أو سلاسل شتوية.