لتخزين 55 مليون متر مكعب من المياه... إثيوبيا تضع حجر أساس سد جديد... صور

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم، السبت، عن وضع حجر الأساس لسد جديد في إقليم أمهرة، وذلك لتخزين 55 مليون متر مكعب من المياه.

ووفقا لموقع هيئة الإذاعة الإثيوبية، فإن "سيتم إنشاء السد في إقليم أمهرة".

Cornerstone laid for 5bn birr #AjemaChacha irrigation development project https://t.co/XrWEnDBIW3 pic.twitter.com/TeF5qZfnK1 — FBC (Fana Broadcasting Corporate S.C.) (@fanatelevision) January 9, 2021

وأضافت "من المقرر أن يبلغ ارتفاع السد 455 مترا بطول 371 مترا، حيث سيتم تطوير 7 آلاف هكتار من الأراضي".

وأوضحت أنه "مقرر الانتهاء من بناء السد خلال 3 سنوات، بتكلفة 5 مليار بر إثيوبي، ما يعادل 125 مليون دولار".

ووفقا للهيئة، "تقوم ببنائه شركة الهندسة المدنية الصينية، بالتعاون مع شركات محلية".

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد عبر في وقت سابق، عن قلق بلاده البالغ من "إعلان وزير الري والكهرباء الإثيوبي عن نية بلاده المضي قدما في تنفيذ الملء للعام الثاني البالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه في شهر يوليو/تموز القادم دون إخطار مسبق ودون توقيع إتفاق أو تبادل للمعلومات" مع خزان الروصيرص مما يعتبر تهديدا مباشرا لسد الروصيرص ولحياة القاطنين على ضفاف النيل".

كما لفت إلى الضرر الذي أحدثه الملء الأول في يوليو/ تموز 2020 (بحوالي 5 مليارات متر مكعب) بالتسبب في مشاكل في محطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم.

يذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، قد أكد أمس الأربعاء، خلال لقائه مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان على حرص واشنطن على توصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله.