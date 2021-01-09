مسؤول حكومي: إيران تنوي ضخ 25 تريليون ريال لدعم البورصة

وبحسب وكالة فارس الإيرانية فقد أكد زادة اعتزام الصندوق دعم سوق البورصة الایرانیة بمبلغ 25 تريليون ريال حتى 20 مارس/آذار المقبل.

وأشار زادة إلى أن مبلغ 25 تريليون ريال المزمع، سيتم وضعه تحت تصرف صندوق تثبيت السوق، وأن ذلك يأتي في إطار المرحلة الثانية من الدعم.

وأوضح أن هذا الدعم سبقه مرحلة أولى دعم فيها الصندوق البورصة بـ10 تريليون ريال.

يشار إلى أن بورصة طهران كانت قد سجلت في الثلث الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني انخفاضا ملحوظا، بعد أنباء عن تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسية الأمريكية وقتها، لكنها عاودت الارتفاع عقب فوز بايدن مدعومة بأنباء عن عودة الاتفاق النووي ورفع العقوبات.