السلطات الإندونيسية تعثر على حطام يرجح أنه للطائرة المنكوبة

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، اليوم السبت، فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة سريويغايا بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في طريقها إلى مطار بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة "أناترا" الإندونيسية للأنباء عن وزارة النقل قولها "فقدنا الاتصال بطائرة شركة سريويغايا رقم أس جي واي 182 من طراز بوينغ 737-500"، مضيفة "أن الأمر الآن تحت التحقيق وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات".

وأضافت الوكالة نقلا عن أحد المسؤولين بجزيرة بولاو سيريبو أنه: "عُثر على أجزاء حطام في مياه جزيرة بولاو سيريبو شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من طائرة "سريويغايا إير" التي انقطع الاتصال بها".

وأكد وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، في مؤتمر صحفي افتراضي بحسب وكالة "أناترا"، أن: "الطائرة فُقد الاتصال بها في الساعة 14:40 بتوقيت غرب إندونيسيا وكان على متنها 50 راكبًا و 12 من طاقم الطائرة".

وأوضح موقع "فلايت رادار 24" لتعقب الطائرات عبر تويتر أن الطائرة الإندونيسية من طراز بوينغ 737-500 والتي دخلت الخدمة قبل نحو 27 عاما ( طائرة الرحلة إس.جي182) هبطت مسافة أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي أربع دقائق فقط من الإقلاع.

وذكرت شركة الطيران الإندونيسية في بيان أنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلة الجوية قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.

جدير بالذكر أن إندونيسيا تعد أكبر أرخبيل في العالم يصعب التنقل داخلها بريا أو بحريا، ما يجعل الانتقال الجوي هو الوسيلة الأسهل والأرخص، لكنها تعاني ضعف البنية التحتية، ما جعلها تأتي على حساب أمان وصيانة الطائرات، ما جعل إندونيسيا من أكثر الدول تسجيلا لحوادث الطائرات.