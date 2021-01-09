سناتور بالحزب الجمهوري تطالب ترامب بتقديم استقالته

جاء ذلك على خلفية أعمال الشغب التي قام بها أنصار ترامب في مبنى الكونجرس، الأربعاء الماضي.

وفي مقابلة مع صحيفة "انكورج ديلي نيوز"، قالت موركوفسكي المعروفة بمواقفها المعتدلة إنها تريد من ترامب أن يقدم استقالته وأن يغادر السلطة، معتبرة أنه "تسبب بما يكفي من الأضرار".

وبهذه الدعوة تصبح ليزا موركوفسكي، أول ممثل عن حزبها يدعو علانية الرئيس دونالد ترامب إلى تقديم استقالته.

ويوم الأربعاء، اقتحم مناصرون لدونالد ترامب مقر الكونجرس قبيل التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

واتهمت موركوفسكي ترامب بأنه:" يريد فقط البقاء هناك (البيت الأبيض) من أجل اللقب. إنه يريد فقط البقاء هناك من أجل غروره.".

ورأت أنه:" يحتاج إلى فعل شيء جيد، لكنني لا أعتقد أنه قادر على فعل شيء جيد".

ومن المقرر أن يغادر ترامب البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، حتى يتسلم السلطة خلفا له الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.