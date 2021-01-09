وسائل إعلام أمريكية: تويتر ستحبط كل محاولات ترامب لتجاوز الحظر

ووفقا لشبكة "سي إن إن" للأنباء نقلا عن الشركة: "ستفرض تويتر سياسة التهرب من الحظر لضمان عدم تمكن ترامب من تجاوزه إذا اتضح أنه يتم استخدام حساب آخر لتجنب الحظر، فيجب أيضًا تعليقه".

وبحسب "سي إن إن" لا تخطط الإدارة لتعليق الحسابات الحكومية، لكنها قد "تتخذ إجراءات لتقييد استخدامها".

وأعلنت شركة تويتر، أمس الجمعة، إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا "خوفا من خطر إثارة مزيدا من العنف".

ونشر ترامب، عشية يوم الجمعة، تغريدة على تويتر هي الأولى بعد ساعات من تجميد حسابه لانتهاكه قواعد الاستخدام.

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو أدان فيها الرئيس الأمريكي أعمال العنف في مبنى الكابيتول، مؤكدا أنه سيركز على تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير.