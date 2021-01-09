بعد إطلاق سراح 4 بحارة أوكرانيين في ليبيا... أردوغان يرد على زيلينسكي

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي شكره على المساعدة في إطلاق سراح 4 بحارة أوكرانيين كانوا محتجزين في ليبيا منذ سنوات.

وقال أردوغان في تغريدة بحسابه على موقع تويتر: "صديقي العزيز زيلينسكي، يسعدنا عودة البحارة الأوكرانيين إلى ديارهم سالمين. معا، سنواصل النضال من أجل جميع أصدقائنا، من أجل جميع إخوتنا وأخواتنا في أي مكان في العالم".

كان الرئيس الأوكراني قد شكر أردوغان الجمعة على مساعدته في إطلاق البحارة الذين ظلوا محتجزين في ليبيا منذ 2016.

My treasured friend @ZelenskyyUa, we are pleased that Ukrainian sailors have returned home safe and sound.



Together, we will continue to struggle for all our friends, for all our brothers and sisters anywhere in the world. 🇹🇷 🤝 🇺🇦 https://t.co/JwaP3sYRou — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2021

وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر"أشكر بشكل خاص رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان على المساعدة في إجلاء مواطنينا، أنا ممتن لدعم تركيا".

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أمس أن 4 من مواطنيها من طاقم الناقلة "كابتن خيام"، سيعودون إلى بلادهم، بحسب وكالة الأناضول التركية.

والأربعاء الماضي، أعلنت الشرطة القضائية في طرابلس، ترحيل 4 أوكرانيين اتهموا بتهريب وقود على متن ناقلة تم ضبطها في فبراير/شباط 2016، قرب الساحل الليبي الغربي.