البحرية الإندونيسية تعلن تحديد موقع الطائرة المفقودة

أعلنت البحرية الإندونيسية، مساء اليوم السبت، تحديد موقع الطائرة المفقودة.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول بالبحرية أنها تمكنت من تحديد موقع طائرة شركة سريويجايا إير التي فُقدت إثر إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وأوضح المسئول للصحفيين أنه تم تحديد إحداثيات الموقع، وتم تسليمها إلى كافة سفن البحرية في المنطقة، مشيرا إلى أنه جرى نشر سفن في الموقع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، فقدان الاتصال بالطائرة التي كانت في طريقها إلى مطار بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

ونقلت وكالة "أناترا" الإندونيسية للأنباء عن وزارة النقل قولها "فقدنا الاتصال بطائرة شركة سريويغايا رقم أس جي واي 182 من طراز بوينغ 737-500"، مضيفة "أن الأمر الآن تحت التحقيق وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات".

وذكرت شركة الطيران الإندونيسية في بيان أنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلة الجوية قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.

جدير بالذكر أن إندونيسيا تعد أكبر أرخبيل في العالم يصعب التنقل داخلها بريا أو بحريا، ما يجعل الانتقال الجوي هو الوسيلة الأسهل والأرخص، لكنه يعاني من ضعف البنية التحتية، ما يجعله يأتي على حساب أمان وصيانة الطائرات، لتصبح إندونيسيا من أكثر الدول تسجيلا لحوادث الطائرات.