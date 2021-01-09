الملكة إليزابيث الثانية وزوجها يتلقيان اللقاح المضاد لكوفيد- 19

أكد قصر باكنغهام، اليوم السبت، أن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها دوق إدنبرة، الأمير فيليب، تلقيا التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، في قلعة وندسور.

وقامت الملكة إليزابيث الثانية بالإعلان ​​أنها والأمير فيليب، تلقيا اللّقاح المضاد لمرض "كوفيد- 19"، من أجل منع التكهنات والمعلومات المضللة حول اللّقاح. حسبما نقلته صحيفة "ذي إنديبندنت" البريطانية.

وتم الكشف عن تطعيم الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 94 عاما والأمير فيليب (99 عاما)، ضد فيروس "كورونا". دون أن يعلن أي لقاح قد أعطي للملكة لإليزابيث الثانية والأمير فيليب.

ونادرا ما يعلق قصر باكنغهام، على القضايا الصحية الخاصة المتعلقة بالعائلة المالكة، وقال أيضا إن "عملية التطعيم تمت من قبل طبيب الأسرة المالكة".

حيث قال المتحدث باسم قصر باكنغهام: "تلقت الملكة ودوق إدنبرة اليوم اللقاح المضاد لمرض كوفيد- 19".

BREAKING: Buckingham Palace just announced that both The Queen and The Duke of Edinburgh have today been given the coronavirus vaccine.

At ages 94 and 99 they are are in the high risk category.

The usually “private medical matter” is being shared to prevent further speculation pic.twitter.com/ldkqY7kcSv — Chris Ship (@chrisshipitv) January 9, 2021

وتأتي هذه الأخبار مع الموافقة على اللقاح المضاد لمرض كوفيد- 19 الثالث للاستخدام في المملكة المتحدة.

حيث تم الإعلان يوم أمس الجمعة، عن الموافقة على لقاح "موديرنا" ضد فيروس "كورونا" المستجد، بعد لقاحي "فايزر" و"أوكسفورد".