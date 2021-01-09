تويتر يحجب تغريدة خامنئي عن اللقاحات الأمريكية والبريطانية

أقدم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على حجب تغريدة نشرتها حسابات تابعة للموقع الإلكتروني الرسمي للمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن التغريدة متعلقة باللقاحات الأمريكية والبريطانية المضادة لفيروس كورونا، وذلك غداة إعلانه منع استيرادها إلى بلاده.

وقال خامنئي في خطاب متلفز، أمس الجمعة، إن بلاده لا تسمح بدخول اللقاحات الأمريكية والبريطانية.

وشكك في هذه اللقاحات بقوله: "لا ثقة بهم... ربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى".

وسارعت حسابات على تويتر تابعة للموقع الرسمي لخامنئي إلى نشر مقتطفات من خطابه، تتعلق واحدة منها عن اللقاحات.

ولكن في السبت، قام الموقع بحجب هذه التغريدة من الحسابات بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية.

وفي مكان هذه التغريدة، كتبت عبارة: "لم تعد هذه التغريدة متوافرة لأنها خالفت قواعد تويتر". ولم تصدر عن موقع تويتر المزيد من التفاصيل.

In the Name of God, the Beneficent, the Merciful — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 3, 2020

​ووفقا لقواعد موقع تويتر فإن التغريدات التي تخالف قواعده يتم حجبها إذا لم يحذفها صاحبها.

وإيران هي أكثر دولة تأثرا بوباء كورونا في الشرق الأوسط، حيث شهدت أكثر من 56 ألف وفاة، من إجمالي أكثر من مليون و280 ألف إصابة.