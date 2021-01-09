البابا فرنسيس يكشف موعد حصوله على لقاح كورونا

أعلن البابا فرنسيس، اليوم السبت، عن أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد الأسبوع المقبل.

وقد صدر بيان عن الفاتيكان، بأنه سيطلق حملة للتطعيم ضد فيروس "كورونا" في منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، مع موعد وصول الكمية الكافية لهذه العملية الصحية في أراضيه. وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

​وقام البابا فرنسيس، عشية اليوم السبت، بنشر تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر" يقول فيها : إن "عيد الميلاد قد انتهى، لكن يجب أن نعود إلى الحياة الأسرية والعملية الطبيعية، يجب أن نعود ونمجد ونحمد الله على كل ماسمعناه وشاهدناه، يجب أن ننقل الأخبار السارة للعالم، يسوع منقذنا".

Christmas is passing. But we must return to family life, to work, transformed, we must return glorifying and praising God for all that we have heard and seen. We must bring the good news to the world: Jesus is our saviour. — Pope Francis (@Pontifex) January 9, 2021

​كما أصدر الفاتيكان بيانا قال فيه: إن "الحملة ستعطي الأولوية للمسنين وعمال قطاع الصحة الذين يوجدون على جبهة المعركة ضد الوباء لتعزيز مناعتهم ضد الفيروس قبل الانتقال إلى بقية سكان هذه المنطقة التابعة لإيطاليا".