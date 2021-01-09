مسؤول أمريكي: ترامب يوقع صفقة "إف - 35" للإمارات قبل مغادرة البيت الأبيض

قال مسؤول أمريكي، إن توقيع صفقة بيع طائرات "إف - 35" الشبحية إلى الإمارات، سيتم الانتهاء منه قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، وتسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وتابع كلارك كوبر، مساعد وزير الشؤون العسكرية والسياسية بوزارة الخارجية الأمريكية: "من المحتمل أن يتم توقيع صفقة بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات قبل رحيل ترامب، المقررة في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري"، بحسب ما نقلته مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، التي أشارت إلى أنه قال ذلك في تصريحات صحفية، الجمعة.

وقال كوبر، في تصريحات سابقة، إن تولي الرئيس المنتخب جو بايدن، الإدارة الأمريكية الجديد ليس من المتوقع أن يؤثر على الصفقة، التي تقدر بـ23 مليار دولار، مشيرا إلى أن المسؤولين الحاليين في الوزارة يعملون عن كثب مع نظرائهم الإماراتيين، متوقعا احترام بلاده كافة الاتفاقيات التي وقعت عليها.

وفي وقت سابق، رفض الكونغرس مشروع قانون قدمه نواب من الحزب الديموقراطي، يهدف إلى وقف صفقة بيع الأسلحة المتطورة إلى الإمارات.

ولم يصرح الرئيس جو بايدن، علنا، عن الصفقة الإماراتية، لكن أنتوني بلينكن وزير الخارجية القادم، الذي اختاره بايدن، أوضح قبل الانتخابات أن "إدارة بايدن ستدرس بصورة دقيقة تفاصيل الصفقة"، موضحا أن إدارة بايدن ستعمل على ضمان التفوق الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أكد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون دريمر "ارتياح" بلاده للمضي قدما في الصفقة العسكرية المقترحة بين الإمارات والولايات المتحدة، والتي تتضمن شراء طائرات "إف-35".