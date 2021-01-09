بومبيو يعلق على حذف "تويتر" حساب ترامب

علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم السبت، على حذف منصة تويتر حساب الرئيس دونالد ترامب.

واعتبر بومبيو في تغريدة له على تويتر أن إسكات الأصوات "أمر خطير"، ونهج غير أمريكي، على حد قوله.

وقال إن ذلك ليس نهجا جديدا لليسار، متهما الأخير بالعمل على إسكات الأصوات المعارضة لسنوات.

وختم بومبيو بالقول: "لن نسمح لهم بإسكات 75 مليون أمريكي".

Silencing speech is dangerous. It’s un-American. Sadly, this isn’t a new tactic of the Left. They’ve worked to silence opposing voices for years.



We cannot let them silence 75M Americans. This isn’t the CCP. — Mike Pompeo (@mikepompeo) January 9, 2021

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب في تغريدة نشرها على الحساب الحكومي الرسمي وذلك بعد حظر حسابه الشخصي نهائيا: "لا يمكنك إسكاتنا!".

وشدد ترامب على أن: "تويتر غير معني بحرية التعبير"، مضيفا أنه يدرس إمكانية إنشاء منصة خاصة.

وأعلنت شركة تويتر، أمس الجمعة، إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا "خوفا من خطر إثارة مزيدا من العنف".

وقالت الشركة في بيان "بعد مراجعة دقيقة للتغريدات الأخيرة من حساب دونالد ترامب، والمحتوى الذي فيها، علقنا بشكل دائم الحساب خشية حدوث مزيد من التحريض على العنف".

والأربعاء الماضي، اقتحم عددا من أنصار ترامب مبنى الكونغرس في سابقة خطيرة، انتهت بمقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.