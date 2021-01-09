خلل في شبكة الكهرباء يغرق باكستان في ظلام دامس

تسبب خلل في شبكة الكهرباء القومية في باكستان في غرق البلاد في ظلام دامس مساء اليوم السبت.

وقال وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان على تويتر "انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد ناجم عن انخفاض مفاجئ في التردد بمنظومة نقل الكهرباء".

وأضاف أن الجهود جارية لتحديد الأسباب وطالب مواطنيه في جميع أنحاء البلاد بالتزام الهدوء.

ابتدائی رپورٹ کے مطابق گدو میں 11:41پر فالٹ پیدا ہوا ہے



فالٹ نے ملک کی ہائی ٹرانسمیشن میں ٹرپنگ کی اور جس کی وجہ سے ایک سینڈ سے بھی کم وقت میں سسٹم کی فریکونسی 50سے 0پر آئی ہے



فریکونسی کے گرنے کی وجہ سے پاور پلانٹس بند ہوئے ہیں — Omar Ayub Khan (@OmarAyubKhan) January 9, 2021

​وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمظاهر الظلام الذي حل بالبلاد إثر انقطاع الكهرباء.

Woww 🥳 Thank You @ImranKhanPTI For Installation The Dark Mode In Naya Pakistan #blackout pic.twitter.com/8VE99WxSRO — ᴅ ᴀ ن ɪ ꜱ ʜ (@DanishRafiq_) January 9, 2021

​وقبل نحو 6 أعوام خيم ظلام دامس على 80 في المائة من المدن الباكستانية، بما فيها العاصمة إسلام آباد، بسبب تفجير انتحاري استهدف خطا رئيسيا لنقل الكهرباء.

وقال مسؤولون حكوميون آنذاك إن متمردا في مقاطعة بلوشستان فجر نفسه أمام خط رئيسي لنقل الكهرباء، فقطع الكهرباء عن أغلب المدن الباكستانية.

وعادت الكهرباء إلى أغلب المدن الباكستانية بعد ساعات من الظلام، إذا تمكن الفنيون من تصليح الأعطال التي تسبب فيها التفجير.

وتعاني باكستان، من مشاكل في توفير الكهرباء في المدن الكبرى، نظرا لنقص التزود بالغاز والنفط.