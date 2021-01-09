الإثنين... تشريع بـ "النواب" الأمريكي لمساءلة ترامب

يعتزم الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، بعد غد الإثنين، تقديم تشريع لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونغرس.

جاء ذلك وفق ما أفاد به مساء اليوم السبت، النائب الديمقراطي تيد ليو، بحسب وكالة رويترز.

وكان ليو أحد المشاركين الأكثر تحمسا في محاولة مساءلة ترامب في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 والتي فشلت في مجلس الشيوخ في نهاية المطاف.

وكشف ليو في تغريدته مساء اليوم إأن هناك 180 داعما لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله.

وأوضح أن ذلك يأتي في أعقاب أحداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

ومن المقرر أن يسلم ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح وقتها جو بايدن هو الرئيس الفعلي للبلاد ويحظى ترامب بلقب الرئيس السابق.