تعليقا على اقتحام الكونغرس.. رئيس إفريقي يدعو واشنطن للاستفادة من تجربة بلاده الديمقراطية

دعا رئيس دولة إفريقية الولايات المتحدة إلى الاستفادة من تجربة بلاده الديمقراطية لاسيما في الانتقال السلمي للسلطة، وذلك تعليقا على اقتحام مبنى الكونغرس قبل أيام.

وقال رئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في مقابلة مع شبكة "SABC" المحلية إن ما حدث من اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن "هو مؤشر واضح على هشاشة الديمقراطية الأمريكية".

وأضاف أن جنوب إفريقيا مستعدة لمشاركة تجربتها في الديمقراطية والانتقال السلمي مع الولايات المتحدة، إذا طلبت الأخيرة المساعدة.

ووصف الرئيس الجنوب إفريقي اقتحام الكونغرس بالحدث "الصادم"، معتبرا أن ما حدث "هز أسس" الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وقال رامافوزا: "إذا كانوا يرغبون بالفعل في تعلم شيء منا، فنحن على استعداد لتزويدهم بتجربتنا الخاصة وكيف تمكنا من اجتياز موقف صعب للغاية واجهنا في فجر ديمقراطيتنا".

وشدد على ضرورة تنفيذ العملية الانتقالية للسلطة وفقا للدستور، مضيفا "كل ما يمكننا قوله هو أننا نتمنى لهم الأفضل في سعيهم لتحقيق الاستقرار لديمقراطيتهم".

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.