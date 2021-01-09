بومبيو يرفع القيود عن العلاقات بين أمريكا وتايوان

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إنه قرر رفع القيود عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان.

وقال الوزير في بيان "أعلن اليوم رفع كل تلك القيود التي فرضناها ... وعلى الوكالات التنفيذية اعتبار كل إرشادات الاتصال الخاصة بالعلاقات مع تايوان ، والتي أصدرتها وزارة الخارجية في السابق، وفقا للصلاحيات المخولة لوزير الخارجية، باطلة ولاغية". وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ومن آخريات الأوامر التي وقع عليها وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء الماضي، وكان أمرا بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال مايك بومبيو في تغريدة عبر "تويتر": "بعد أشهر من المفاوضات، وقعت أمرا بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع ضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين وأسرهم".

واعتبر مايك بومبيو أن هذه الخطوة فرصة للحرية وأنه سوف يترتب عليها فوائد هائلة.

وأرفق وزير الخارجية الأمريكي مع تغريدته صورة مكتوب عليها: "بداية حقبة جديدة من أجل السودان".