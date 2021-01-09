بايدن: الرئيس الأمريكي ليس فوق القانون

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء اليوم السبت، أن رئيس الولايات المتحدة ليس فوق القانون، وذلك في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي تغريدة له على "تويتر" كتب بايدن أن: "رئيسنا ليس فوق القانون، والعدالة لخدمة الشعب وليس لحماية الأقوياء".

يأتي هذا في الوقت الذي يعتزم فيه الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، تقديم تشريع لمساءلة ترامب بعد غد الإثنين، على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونغرس.

Our president is not above the law. Justice serves the people — it doesn’t protect the powerful. — Joe Biden (@JoeBiden) January 9, 2021

​وقال النائب الديمقراطي تيد ليو، في تغريدة له مساء اليوم إن هناك 180 داعما لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله.

وأوضح أن ذلك يأتي في أعقاب أحداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

ومن المقرر أن يسلم ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح وقتها جو بايدن هو الرئيس الفعلي للبلاد ويحظى ترامب بلقب الرئيس السابق.