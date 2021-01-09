إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 8 ملايين والوفيات تتخطى 200 ألف شخص

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي في البلاد تجاوز ثمانية ملايين حالة إصابة و200 ألف وفاة منذ ظهور الوباء قبل عشرة أشهر، بحسب رويترز.

في السياق، أعلنت شركة الأدوية "أونياو كويميكا "البرازيلية، يوم الجمعة، عن البدء الوشيك في إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك - V".

وجاء في البيان الصادر عن الشركة: "نخطط لتقديم طلب عاجل في الأيام المقبلة، حيث إن تطور الوباء يتطلب من جميع الأطراف التحرك بسرعة".

وبحسب الشركة، وصلت المواد المستخدمة في إنتاج اللقاح من روسيا إلى البرازيل، في 6 كانون الثاني/يناير الجاري.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.