مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: بنس يعتزم حضور تنصيب بايدن

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، أن نائب الرئيس مايك بنس يعتزم حضور تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد أعلن يوم الجمعة 8 يناير/كانون الثاني، في سابقة تاريخية، عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لكل من يسأل وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني".

وجاءت تصريحات ترامب، بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مرارا وتكرارا رفضه نتيجة الإنتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن عدم حضور ترامب حفل تنصيبه "أمر جيد"، مضيفا: "لا يهمني حاليا ترامب، بل مهتم بالفترة المقبلة التي ستخوضها الإدارة الجديدة، وعدم حضوره حفل التنصيب أمر جيد".

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.