زلزال قوته 6 درجات يضرب إقليم سالتا في الأرجنتين

قال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني، صباح اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب إقليم سالتا في الأرجنتين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 222 كيلومترا، بحسب رويترز.

Prelim M6.1 Earthquake Salta, Argentina Jan-10 03:54 UTC, updates https://t.co/gxYp8fD98t — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) January 10, 2021

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعلنت ديسمبر/ كانون الأول إن زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين.