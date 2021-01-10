صحيفة: لا ركاب أجانب على متن الطائرة الإندونيسية المنكوبة

كشفت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم الأحد، عن خلو طائرة "سريويجايا آير" المنكوبة من الركاب الأجانب التي تحطمت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وذكرت صحيفة "جاكرتا غلوب" الإندونيسية نقلا عن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل، سورغانتو تاغاهونو، أنه لم يكن هناك أجانب على متن الطائرة المنكوبة التابعة لشركة الطيران الإندونيسية.

وقال تاغاهونو للصحيفة: "كل الركاب على متن الطائرة كانوا مواطنين أندونيسيين".

وأعلنت السلطات الإندونيسية، أمس السبت، تحطم طائرة من طراز بوينغ 737-500 على متنها 62 شخصا، عقب إقلاعها من مطار جاكرتا في طريقها إلى مطار بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وأكد وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، في مؤتمر صحفي افتراضي بحسب وكالة "أناترا"، أن الطائرة فُقد الاتصال بها في الساعة 14:40 بتوقيت غرب إندونيسيا وكان على متنها 50 راكبا و12 من طاقم الطائرة.

يشار إلى أن إندونيسيا تعد أكبر أرخبيل في العالم يصعب التنقل داخلها بريا أو بحريا، ما يجعل الانتقال الجوي هو الوسيلة الأسهل والأرخص، لكنها تعاني ضعف البنية التحتية، ما جعلها تأتي على حساب أمان وصيانة الطائرات، ما جعل إندونيسيا من أكثر الدول تسجيلا لحوادث الطائرات.