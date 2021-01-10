وكالة: الصين تواصل تعليق رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا

أعلنت إدارة الطيران المدني في الصين، اليوم الأحد، أن البلاد ستواصل تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان إدارة الطيران المدني الصيني الذي قالت فيه إن "التعليق الجديد سيسري بدءا من يوم غد الاثنين الواقع في 11 يناير/ كانون الثاني".

وكانت الصين قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك.

وفرضت الحكومة البريطانية قيودا على السفر إلى جنوب أفريقيا، كما تفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين على الوافدين من هناك ومن كانوا على اتصال مباشر بهم.

وفي إحاطة صحفية حول أحدث النتائج، قال علماء من المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة، التابعة للحكومة البريطانية، والتي تدرس السلالة الجديدة، إنه سرعان ما أصبحت السلالة (الأولى) متفشية في جنوب بريطانيا، ويمكن أن تفعل الشيء نفسه قريبا في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه قال نيل فيرجسون، أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في كلية لندن الإمبراطورية وعضو المجموعة: "هناك إشارات إلى أن لديها (السلالة) ميلا أكبر لإصابة الأطفال".