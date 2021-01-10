إسبانيا... الحكومة ترسل قوافل لقاح وغذاء إلى مناطق ضربتها العاصفة الثلجية

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، إرسال قوافل تحمل اللقاح ضد "كوفيد-19" والإمدادات الغذائية إلى المناطق التي قطعتها العاصفة فيلومينا والتي جلبت أعنف تساقط للثلوج منذ عقود في وسط إسبانيا وقتلت أربعة أشخاص.

وبحسب "رويترز"، علق 1500 رجل إنقاذ بالعاصمة مدريد في سياراتهم، بينما ناشدت السلطات المواطنين البقاء فى منازلهم بسبب خطر وقوع حوادث أو نشر فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الدولة للأرصاد الجوية الإسبانية ان ما يصل إلى 20 الى 30 سم من الثلوج سقطت فى مدريد يوم السبت، وهو المدى الاكثر منذ عام 1971.

نتيجة لذلك، أغلق مطار مدريد الدولي الرئيسي، وقال المشغل: إنه "لن يعاد فتحه حتى بعد ظهر اليوم على أقرب تقدير عندما تستأنف الرحلات تدريجيا".

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من الظروف الخطيرة فى الأيام القادمة حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية الأسبوع القادم واحتمال تحول الثلوج إلى جليد وتساقط الأشجار المتضررة.