بعد بريطانيا وجنوب أفريقيا... دولة أخرى تكتشف سلالة جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، عند وافدين من البرازيل.

وقال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، تاكاجي واكيتا، إن "السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا"، مشيرا إلى أنه "تم اكتشافها في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكانت بريطانيا وجنوب أفريقيا قد اكتشفتا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، أسرع انتشارا وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.

وأطلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، تحذيرا من أن سلالات فيروس كورونا الجديد، يمكن أن تكون خادعة لاختبارات الإصابة والعدوى بـ"كوفيد 19". وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن مقدمي الرعاية الصحية والمختبرات لاحظوا أن المتغيرات الجينية لفيروس كورونا المستجد المعروفة باسم السلالات الجديدة سواء تلك الظاهرة في بريطانيا أو جنوب أفريقيا تظهر نتائج اختبارات خاطئة للإصابة بـ"كوفيد 19".