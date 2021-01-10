لوكاشينكو يعلن عن دستور جديد للبلاد سيطرح للاستفتاء

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه يمكن تحديد التعديلات الدستورية المقترحة خلال الاجتماع المقبل للجمعية الوطنية في حال استعداد المندوبين لذلك.

وقال لوكاشينكو في مقابلة تلفزيونية: "التعديلات الدستورية ممكنة، في حال استعداد المندوبين لذلك سيتم تحديدها، واعتمادها سيكون حصرا خلال الاستفتاء".

وفي حديث حول الموعد الممكن لإجراء الاستفتاء، أكد أنه سيتم إعلان ذلك خلال اجتماع الجمعية الوطنية.

وقال لوكاشينكو: "أعتقد أننا خلال عام سنتمكن من صياغة مشروع دستور جديد، وبحلول نهاية العام الجديد مشروع الدستور الجديد سيكون جاهزا، وحينها سيطرح للاستفتاء الشعبي".

ومن الجدير بالذكر أن بيلاروسيا تشهد احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو، وتعتبر المعارضة أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروسيا.