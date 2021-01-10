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    صورة لجبل جليدي ضخم آيسبيرغ آر (iceberg (R)) ينشق من ساحل نوكس (Knox Coast) في المنطقة الأسترالية من القطب الجنوبي، 11 يناير/ كانون الثاني 2008. وقالت لجنة الأمم المتحدة في 23 سبتمبر/ أيلول 2013 أنها متأكدة أكثر من ذي قبل من أن البشر وراء سبب الاحتباس الحراري للكرة الأرضية، وتوقعت ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 0.3 إلى 4.8 درجة مئوية خلال هذا القرن.

    كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض

    © AFP 2020 / Torsten Blackwood
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    رصد الاتحاد الأوروبي خطورة صناعة الملابس والأحذية والمنسوجات المنزلية على كوكب الأرض.

    وأوضح الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي أن المنسوجات بمختلف أنواعها تعتبر مسؤولا رئيسيا عن تلوث المياه وانبعاثات الغازات والاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تسببها في طمر النفايات.

    وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الموضة السريعة، والتوفير المستمر للأنماط الجديدة من المنسوجات من ملابس وأحذية ومنسوجات منزلية بأسعار منخفضة، يؤدي إلى زيادة كبيرة في كمية الملابس التي يتم إنتاجها أو التخلص منها، وبالتالي سيتسبب ذلك في تدمير كوكب الأرض كله.

    ذوبان الجليد بالقرب من تاسيلاك في غرينلاند، 24 يونيو/ حزيران 2018
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    وطالب الاتحاد الأوروبي للتخلص من ذلك الأمر تسريع التحرك نحو ما أطلق عليه "الاقتصاد الدائري".

    في مارس/آذار 2020، اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة عمل جديدة للاقتصاد الدائري، والتي تتضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للمنسوجات، والتي تهدف إلى تحفيز الابتكار وتعزيز إعادة الاستخدام داخل القطاع.

    من المقرر أن يصوت البرلمان على تقرير المبادرة الخاصة، بشأن خطة عمل الاقتصاد الدائري في أوائل عام 2021.

    ويطالب الاقتصاد الدائري الشركات والحكومات بتنفيذ مبادئ التدوير في جميع مراحل سلسلة القيمة، لإنجاح الاقتصاد الدائري، بدءا من التصميم إلى الإنتاج، وصولاً إلى المستهلك.

    ورصد الاتحاد أن إنتاج المنسوجات يعتبر مسؤولا عن حوالي 20٪ من تلوث المياه النظيفة العالمي من منتجات الصباغة والتجهيز.

    ويطلق غسيل المواد التركيبية ما يقدر بنحو 0.5 مليون طن من الألياف الدقيقة في المحيط سنويًا.

    ويمثل غسيل الملابس الاصطناعية 35٪ من المواد البلاستيكية الدقيقة التي يتم إطلاقها في البيئة.

    ويمكن أن تؤدي حمولة غسيل واحدة من ملابس البوليستر إلى تفريغ 700 ألف طن من الألياف البلاستيكية الدقيقة التي يمكن أن تنتهي في السلسلة الغذائية.

    وتشير التقديرات إلى أن صناعة الأزياء مسؤولة عن 10٪ من انبعاثات الكربون العالمية - أكثر من الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين.

    ووفقًا لوكالة البيئة الأوروبية، أنتجت مشتريات المنسوجات في الاتحاد الأوروبي في عام 2017 حوالي 654 كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل شخص.

    لقد تغيرت أيضًا الطريقة التي يتخلص بها الناس من الملابس غير المرغوب فيها، حيث يتم التخلص من العناصر بدلاً من التبرع بها.

    منذ عام 1996، زادت كمية الملابس التي يتم شراؤها في الاتحاد الأوروبي للفرد بنسبة 40٪ بعد الانخفاض الحاد في الأسعار، مما قلل من العمر الافتراضي للملابس.

    ويستخدم الأوروبيون ما يقرب من 26 كيلوغرامًا من المنسوجات ويتخلصون من 11 كيلوغرامًا منها سنويًا.

    ويمكن تصدير الملابس المستعملة إلى خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن يتم حرقها أو طمرها في الغالب بنسبة 87٪.

    على الصعيد العالمي، يتم إعادة تدوير أقل من 1٪ من الملابس كملابس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم كفاية التكنولوجيا.

    عمق البحر سمك
    © Photo / CC0
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    تهدف الإستراتيجية الجديدة إلى التعامل مع الموضة السريعة وتقديم إرشادات، لتحقيق مستويات عالية من التجميع المنفصل لنفايات النسيج.

    بموجب توجيه النفايات الذي وافق عليه البرلمان في عام 2018، ستكون دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بجمع المنسوجات بشكل منفصل بحلول عام 2025.

    وتتضمن استراتيجية المفوضية الجديدة أيضًا تدابير لدعم المواد الدائرية وعمليات الإنتاج، ومعالجة وجود المواد الكيميائية الخطرة ومساعدة المستهلكين على اختيار مستدام المنسوجات.

    لدى الاتحاد الأوروبي علامة بيئية للاتحاد الأوروبي يمكن للمنتجين الذين يحترمون المعايير البيئية تطبيقها على العناصر، مما يضمن الاستخدام المحدود للمواد الضارة وتقليل تلوث المياه والهواء.

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