بوتين يعقد لقاءات منفصلة مع باشينيان وعلييف إضافة للاجتماع الثلاثي

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يجتمع على حدة مع كل من رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف غدا الموافق 11 يناير/كانون الثاني، وذلك بالإضافة إلى المباحثات الثلاثية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "من المخطط عقد مباحثات ثنائية بين فلاديمير بوتين وكل من إلهام علييف، ونيقول باشينيان".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بحث في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني في العام الماضي في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، عمل قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ والخطوات المستقبلية لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.

وقال الكرملين في بيان آنذاك أنه "تم بحث طرائق عمل قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناغورني قره باغ والخطوات المستقبلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان. كما تم التطرق إلى قضايا التفاعل الاقتصادي وفتح وسائل النقل في المنطقة".

وأعلنت موسكو أن هناك تطبيقا مستمرا للاتفاقية الثلاثية بشأن ناغورني قره باغ، التي تم التوصل إليها بمشاركة كل من روسيا وأرمينيا وأذربيجان ويتم الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة بشكل كامل.